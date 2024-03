Présidentielle 2024: voici la déclaration de Patrimoine du candidat Bassirou Diomaye Faye

Le candidat de la coalition Diomaye Président a publié ce vendredi, soit 48 heures avant la tenue du scrutin, sa déclaration de patrimoine. Les biens d'un fonctionnaire qui a fait plus de 15 ans aux Impôts et des domaines.



L'opposant promet de déposer le document au Conseil constitutionnel s'il est élu. Il en profite pour inviter Amadou Ba et les autres candidats à se livrer au même exercice.



"Suite à notre élection le 24 mars 2024, elle sera déposée également auprès du Conseil constitutionnel, après expertise des valeurs actualisées du foncier y figurant. J'invite tous les candidats à l'élection présidentielle, notamment ceux ayant déjà exercé une charge dans le secteur public, Monsieur Amadou Ba entre autres, à se livrer au même exercice de transparence vis à vis des Sénégalais dont nous demandons le suffrage", a lancé le candidat Bassirou Diomaye Faye à ses adversaires.