Présidentielle 2025 en Guinée-Bissau : le candidat Fernando Dias Da Costa prône l’unité et la stabilité

À quelques semaines du scrutin présidentiel du 23 novembre 2025, la campagne électorale débute ce samedi 1er novembre sur l’ensemble du territoire de la Guinée-Bissau. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, le candidat de la Coalition Alliance Patriotique Inclusive (API-CABAS GARANDI), Fernando Dias Da Costa, a lancé un appel à ses militants, responsables et sympathisants pour « une mobilisation générale autour de sa candidature, dans la paix et la concorde. » Le candidat affirme inscrire « son engagement dans la continuité du rêve d’Amilcar Cabral et de Koumba Yallah, symboles respectifs de l’indépendance et de la démocratie en Guinée-Bissau. »Fernando Dias Da Costa s’engage, s’il est élu président, à « respecter et faire respecter la Constitution tout en garantissant la protection des droits fondamentaux des citoyens. » Il affirme vouloir donner à la Guinée-Bissau « la place qui lui revient dans le concert des nations avec dignité , à travers une gouvernance fondée sur la stabilité, la justice et le développement. »Le candidat de l’API-CABAS GARANDI met cependant en garde le régime en place contre « toute tentative de perturbation ou de report du scrutin », avertissant qu’il « serait tenu responsable de toute violence ou instabilité durant ou après la campagne ».Enfin, Fernando Dias Da Costa promet, une fois élu, de travailler pour « l’apaisement, la réconciliation et le pardon », estimant que « la paix et la concorde nationale sont des conditions essentielles pour bâtir une Guinée-Bissau prospère et unie. » Sa candidature, qu’il présente comme celle de « l’unité nationale et de l’espoir », se veut un appel à la jeunesse pour un engagement responsable dans la transformation du pays.