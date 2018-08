Présidentielle Mali: Des partisans de Soumaila Cissé manifestent contre les résultats provisoires du 2e tour

Ces militants sont vêtus de tee-shirts à l’effigie de Soumaila Cissé, candidat de l’Union pour la République et la démocratie (Urd), un parti qu’il a créé en juin 2003. D’après les images visionnées par pressafrick, la marche qui commence de la place de la liberté à la bourse du travail (Centre-ville) est protégée par des agents de la sécurité encagoulés.



Pour rappel, M. Cissé a rejeté vendredi en conférence de presse, les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'Administration territoriale. Il justifie ce rejet notamment, par l'annulation des résultats du scrutin dans certaines localités des régions du Nord où, selon lui, « la fraude a été générale et flagrante ». Plus de 8 requêtes ont été introduites devant la Cour constitutionnelle par les avocats du chef de file de l'opposition malienne.