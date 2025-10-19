Présidentielle au Cameroun: le parti de Issa Tchiroma Bakary quitte la commission de recensement des votes

Selon plusieurs témoins, le représentant du FSNC , le parti de Issa Tchiroma Bakary, a vigoureusement dénoncé ce qu'il a qualifié de « fraudes flagrantes » avant de quitter la salle de l'instance, le 18 octobre. L''incident est survenu alors que la commission de recensement général des votes avait déjà achevé la compilation des résultats d'au moins cinq régions : le Sud-Ouest, les trois régions septentrionales et la région de l'Est. Et ce sont justement les procès-verbaux des régions de l'Est et du Sud-Ouest qui ont particulièrement alerté le camp de Issa Tchiroma.



Indices ?

Le représentant du FSNC a alors estimé très élevés les taux de participation à ce scrutin dans ces régions, comparé au reste du pays et des écarts de voix, là aussi, très importants, au bénéfice du président sortant, Paul Biya. Des indices, selon lui, suffisants pour crier à la fraude, même si selon d'autres sources internes à la commission, il a été incapable de produire des procès-verbaux contraires, pouvant soutenir sa protestation.



Au tour du Conseil constitutionnel

Le FSNC parti, les travaux de la commission se sont néanmoins poursuivis et se sont achevés en fin de journée, avec la présence des représentants de tous les autres candidats ayant participé au scrutin. La copie finale des résultats provisoires de cette présidentielle doit maintenant être transmise aux juges du Conseil constitutionnel. Suivra l'étape du contentieux post-électoral, pour l'examen des recours. Certains appellent à l'annulation pur et simple du scrutin.



Les résultats définitifs de la présidentielle au Cameroun doivent être proclamés au plus tard, dimanche 26 octobre, par le Conseil constitutionnel, seule institution habilitée à le faire.