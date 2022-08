Présidentielle au Kenya: prudence des observateurs d'Elog qui qualifient de «cohérents» les résultats annoncés

Raila Odinga a qualifié de « parodie », « illégale et anticonstitutionnelle », l’annonce de l’élection de William Ruto par le président de la Commission électorale, alors que 4 des 7 membres de la commission venaient de faire dissidence. Mais il ne dit pas clairement s’il saisira la Cour suprême.



Il a appelé ses militants à garder leur calme et semble privilégier la justice à la rue pour contester sa 5e défaite consécutive à une présidentielle. Les paroles et mots d’ordre de « Baba » comme le surnomment affectueusement ses partisans sont écoutés dans ses bastions où le calme a régné ce mardi. Le refus de Raila Odinga de reconnaître l’élection de William Ruto maintient tout de même le Kenya dans l’incertitude. En 2017, il avait réussi à faire annuler le scrutin présidentiel mais cela n’avait pas empêché des manifestations d'être organisées puis violemment réprimées. Sans oublier que tenir cette fois encore une nouvelle élection coûterait cher au Kenya déjà menacé par le risque de surendettement.



Quoi qu’il en soit, les événements de ces deniers jours le montrent, à 77 ans Raila Odinga n’est pas décidé à abdiquer dans ce que beaucoup voient comme son dernier combat. « Attendez-vous à ce que cela dure », prévient sur twitter le politologue britannique Nic Cheeseman. D’autant qu’au-delà de la personne de Railla Odinga, d'importants intérêts économiques sont en jeu, pour lui et également pour son allié dans cette présidentielle, le chef de l'Etat sortant, Uhuru Kenyatta, muet depuis l’annonce des résultats.