Présidentielle aux Comores: journée calme, l'appel de l'opposition à manifester reste lettre morte

Journée calme, ce vendredi 19 janvier, à Moroni et dans tout le pays. Et cela en dépit de l’appel lancé par les cinq candidats d’opposition, qui s’estiment floués par les résultats de la présidentielle. Après la réélection d’Azali Assoumani, des émeutes avaient éclaté à Moroni et les cinq candidats d’opposition appelaient hier à donner une plus forte ampleur à ce mouvement. Mais leur appel n’a pas été suivi. Aucune manifestation n’a eu lieu à Moroni.

RFI

