Présidentielle de 2019 : retrouvaille entre Idrissa Seck et Thierno Bocoum?

Le président du parti Rewmi et son ancien lieutenant veulent-ils renouer les liens? La question mérite d’être posée si l’en croît au journal «Les Echos » qui informe que les deux leaders, Idrissa Seck et Thierno Bocoum, se sont rencontrés jeudi 17 janvier dans la soirée dans le domicile de ce dernier.



Joint au téléphone, le leader du mouvement Agir confirme l’information. Toutefois, Thierno Bocoum souhaite ne pas entrer dans les détails de cette rencontre.



A noter que dans un communiqué en date du 31 décembre 2018, le mouvement Agir avait apporté des précisions quant à la manière dont il compte aller à l’élection présidentielle du 24 février prochain. Il avait précisé, suite à la renonciation de sa candidature à la présidentielle de février 2019, qu’aucun choix n’a encore été porté sur un candidat et que seul le candidat Macky Sall est exclu des possibilités de collaboration.