Présidentielle en Côte d’Ivoire: l’opposition appelle à «l’ouverture d’une transition civile»

Le porte-parole de l'opposition ivoirienne, Pascal Affi N'Guessan, annonce que les groupements politiques d'opposition « ne reconnaissent pas l'élection présidentielle », « constatent la fin du mandat du président Alassane Ouattara » et « appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste et transparente ».



Les leaders de l’opposition appellent aussi « à la mobilisation générale des Ivoiriens et Ivoriennes [...] pour faire barrage à la dictature du président sortant Alassane Ouattara ».