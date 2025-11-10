Présidentielle en Guinée-Bissau : le ministre de l’Intérieur salue « la fraternité » entre Dakar et Bissau et annonce l’ouverture d’un bureau de vote à Kolda

En visite hier, dimanche 9 novembre à Kolda (sud) dans le cadre de la campagne pour la réélection du Président Umaru Cissokho Embaló, le ministre de l’Intérieur de la Guinée-Bissau, Bothié Kandé, a tenu un meeting marqué par de fortes déclarations sur l’excellence des relations entre Bissau et Dakar.



Face à un public nombreux rassemblé au cœur du Fouladou, le ministre a rappelé les liens séculaires entre les deux pays voisins. « Nous sommes deux pays frères liés par l’histoire, la géographie et la culture. Les Présidents Umaru Cissokho Embaló et Bassirou Diomaye Faye vivent cette fraternité au quotidien. Les relations entre notre Président et le Premier ministre Ousmane Sonko suivent aussi cette même dynamique », a-t-il déclaré, exprimant sa fierté devant une foule acquise à sa cause.



Bothié Kandé a également salué l’accueil chaleureux réservé à sa délégation tout au long de son trajet. « Durant tout le voyage, de la Guinée en passant par Ziguinchor jusqu’à Kolda, nous n’avons eu aucun problème. Je n’ai même pas senti qu’il y a une frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », a-t-il souligné, décrivant une circulation harmonieuse symbole de la proximité entre les deux peuples.



Un bureau de vote ouvert à Kolda : une doléance enfin satisfaite



Moment fort de son discours, l’annonce faite aux ressortissants bissau-guinéens établis dans le Fouladou. Le ministre de l’Intérieur a confirmé l’ouverture d’un bureau de vote à Kolda pour la présidentielle du 23 novembre. Une mesure très attendue par la diaspora bissau-guinéenne de la région, qui réclamait depuis plusieurs années cette facilitation pour exercer son droit de vote sans devoir parcourir de longues distances.



La nouvelle a été accueillie avec un profond soulagement par les nombreux Bissau-Guinéens établis à Kolda et dans ses environs, qui y voient un geste de considération et de proximité envers leur communauté.



Cette visite, inscrite dans la dynamique de campagne pour un second mandat du Président Embaló, aura ainsi servi de tribune pour renforcer le message d’unité sous-régionale et de coopération entre les deux pays.

