Présidentielle en RDC: Matata Ponyo se désiste en faveur de Moïse Katumbi et invite d’autres candidats à l’imiter

En République démocratique du Congo (RDC), alors que la campagne électorale a été lancée ce 19 novembre, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, un des candidats de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre 2023, a annoncé dimanche son désistement en faveur de Moïse Katumbi.



Une annonce qui fait suite aux discussions qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, la semaine passée entre des émissaires de cinq candidats de l'opposition – Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga – dont 4 sont parvenus à un accord.



L'élection présidentielle du 20 décembre prochain se jouera sur un seul tour. Augustin Matata Ponyo a donc mis en avant l'accord que viennent de signer les émissaires de quatre des cinq leaders d'opposition, qui ont discuté pendant cinq jours en Afrique du sud en vue d'arriver à une candidature unique face au président sortant Félix Tshisekedi. Mais le candidat malheureux de la dernière présidentielle, Martin Fayulu, lui, n'a pas adhéré à cet accord.



L'ancien Premier ministre appelle donc les deux autres candidats concernés, le Prix Nobel de la paix Denis Mukwege et le député Delly Sesanga, ainsi que « d'autres candidats soucieux de l'avenir de la RDC », à lui emboîter le pas.



Matata Ponyo insiste : « Face à la fraude électorale massive planifiée, mais aussi face au monde qui nous regarde, la démarche de former un bloc solide et uni au sein de l’opposition est la seule stratégie que nous avons pour donner un sens à notre combat politique et pour redonner l’espoir au peuple congolais. Ainsi, j’invite les deux autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les candidats présidents qui sont soucieux de l’avenir de la RDC et de son peuple à se joindre à Moïse Katumbi Chapwe pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre prochain. »



Pour le moment, restent 25 candidats toujours en course pour la présidentielle prévue dans un mois jour pour jour, une élection couplée à des législatives, des provinciales et des municipales.



Moise Katumbi a salué cette décision de Augustin Matata Ponyo, qu’il a qualifié de « compétent, crédible et rigoureux dans la gestion ». Saluant son humilité et la « priorité qu’il donne à l’intérêt du peuple ».