Présidentielle en RDC: Palu et Majorité présidentielle négocient pied à pied

Joseph Kabila, chef de la Majorité présidentielle (MP), avait reçu Antoine Gizenga, secrétaire général du Palu, le lundi 19 mars. Le contenu de leur échange a été révélé ce samedi 24 mars par Wolf Kimasa, secrétaire permanent du Palu devant une centaine de militants.



« Le Palu attend que la Majorité présidentielle accepte de soutenir les candidats du Palu à l’élection présidentielle ».



Pour Wolf Kimasa, son parti va présenter des candidats à tous les niveaux. Et le candidat potentiel à la présidentielle de 2018 est, à ce jour, Antoine Gizenga, 92 ans, chef du regroupement politique Palu et alliés.



« Jusqu’à aujourd’hui, c’est Antoine Gizenga, potentiellement (le) candidat présidentiel », a poursuivi Wolf Kimasa.



Du côté de la Majorité présidentielle (MP), on ne reconnaît pas l’existence d’un pacte qui obligerait le camp Kabila à soutenir le candidat du Palu en 2018.



« Il n’est pas tout à fait exact de dire qu’en 2006 et 2011, le Palu a soutenu, rappelle André-Alain Atundu, le porte-parole de la MP. C’est une conséquence de l’alliance parce qu’il y a eu un contrat, une négociation pour ces élections-là ».



André-Alain Atundu constate que la Majorité présidentielle et le Palu sont toujours alliés et appelle le Palu à approcher le camp présidentiel.