Présidentielle en RDC: début de l'affichage des listes électorales

En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) publie depuis ce lundi 3 septembre les listes provisoires des électeurs en prévision des élections du 23 décembre 2018. C'était une recommandation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). Cette publication a notamment pour but d'apporter plus d'éclairage sur les 16,6% des électeurs pour lesquels aucune empreinte digitale n'avait été relevée. Le lancement de cette opération a eu lieu à Kinshasa et va s'étendre à tout le pays.