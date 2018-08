Présidentielle en RDC: quatre candidats invalidés ont déposé leurs recours

Jean-Pierre Bemba, ancien chef rebelle et ancien vice-président du pays a vu sa candidature invalidée, en raison d'une condamnation de la Cour pénale internationale pour subornation de témoin. Son parti dénonce une décision politique de la Commission électorale congolaise et a fait, dans son recours, la liste des arguments juridiques contre cette décision.



Premier argument du parti de Jean-Pierre Bemba : l’infraction de subornation de témoin ne figure pas dans l'article de la loi électorale qui liste les conditions d'exclusion d'un candidat à la présidentielle. Comment alors la Commission électorale a-t-elle pu s'y référer ?



Autre argument : le procès de Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoin est encore en cours. Pour le MLC, tant que la peine en appel n'a pas été prononcée, sa condamnation en première instance ne peut servir d'argument pour l'exclure.



Des arguments qui poussent Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC, à appeler la Cour constitutionnelle à être au-dessus des intérêts partisans. « Au-delà de l’impartialité que nous réclamons de la Cour constitutionnelle, nous demandons aussi à la Cour de devoir attaquer le fond. On ne peut pas, au niveau national, galvauder, interpréter de manière erronée une décision de la justice nationale et internationale. Cela risque d’être un précédent fâcheux pour les Nations », a-t-elle déclaré.



Recours possibles jusqu'à mardi 28 août à minuit



La Cour n'a pas été interpellée uniquement par le premier parti d'opposition, le MLC. Trois autres des six candidats recalés ont également déposé un recours et notamment l'ancien Premier ministre Samy Badibanga.



Exclu pour défaut de nationalité congolaise, le candidat assure pourtant avoir obtenu un certificat de nationalité congolaise signé par le ministre congolais de la Justice. Par ailleurs, cette figure de l’opposition s'étonne. Comment, en effet, sa candidature a-t-elle pu être rejetée pour la présidentielle et validée, par ailleurs, pour sa participation aux élections provinciales ?



Les deux autres candidats retoqués par la Commission électorale - Marie-Josée Ifoku Mputa Mpunga et Jean-Paul Moka Ngolo Mpati - ont jusqu'à ce mardi soir, minuit, pour déposer un recours.



La cour Constitutionnelle, elle, a jusqu'au 19 septembre, au plus tard, pour rendre ses décisions.