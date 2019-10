Présidentielle en Tunisie: le débat télévisé Saïed-Karoui salué par la presse

Les médias évoquent un « événement historique » dans le monde arabe. Plusieurs journaux ont intégralement repris les positions exprimées par les deux finalistes.



Le quotidien La Presse a particulièrement salué ce duel d’idées et cet exercice du débat démocratique. « Sous les yeux de milliers de téléspectateurs, les deux candidats ont dévoilé leurs positions concernant la crise libyenne, la sécurité et la lutte contre le terrorisme », lit-on dans ce journal, qui conclut « que le meilleur gagne ».



Aujourd’hui, les deux finalistes sont tenus au silence, de rigueur, en cette veille de scrutin. On s’attendait jusqu’à vendredi soir, à des déclarations de soutien. Au final, pas de consigne de vote très claire de la part de la classe politique.



Abdelkarim Zbidi, ancien ministre de la Défense, arrivé quatrième au premier tour, est resté silencieux. De son côté, le Premier ministre, Youssef Chahed, arrivé cinquième, a affirmé vendredi soir sur son compte Twitter, qu’il « ne voterait pas pour la corruption », une manière indirecte d’appeler à voter pour l’universitaire qui passe, dans cette campagne, pour un homme droit et « aux mains propres ».