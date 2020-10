Présidentielle ivoirienne : 7 495 082 électeurs sur la liste électorale définitive

Le porte-parole de la Commission Electorale indépendante (#CEI), Emile Ebrottié, a déclaré, lors d’un point de presse à Abidjan, que 7 495 082 électeurs, dont 97 669 à l'étranger, figurent sur la liste électorale définitive.



« La Commission électorale indépendante est heureuse de vous annoncer qu’elle a arrêté, le jeudi 24 septembre 2020, la liste électorale définitive qui servira pour la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 et qui compte 7 495 082 électeurs dont 7 397 413 en Côte d'Ivoire et 97 669 à l'étranger », a annoncé Emile Ebrottié.



Le porte-parole de la CEI a indiqué, en outre, que le nombre total de lieux de vote est de 10 815 avec 10 759 en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. Ainsi, conformément aux statistiques de la liste électorale définitive, le nombre total de bureaux de vote est de 22 381 dont 22 135 en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger.



Il a rappelé que la CEI a procédé du 15 au 22 septembre 2020, au renouvellement des bureaux de ses Commissions électorales locales en Côte d’Ivoire et à l’étranger.