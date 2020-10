Présidentielle ivoirienne: Kouadio Konan Bertin vise les jeunes lors de son investiture

Le candidat Kouadio Konan Bertin avait fait un pari risqué, celui de remplir l’amphithéâtre du Palais de la culture de Treichville : 2 500 places. Pari relevé. Toute la journée, de nombreux partisans survoltés ont dansé, chanté et acclamé leur candidat dans une ambiance décontractée, pour ne pas dire intrépide par moment. « Levons-nous pour notre candidat Kouadio Konan Bertin ! », s'exclame une femme à la tribune.



Dans son discours explique ce qui le motive à se présenter : « Cette élection devrait être un moment précieux où nous débattons et décidons pacifiquement de notre avenir. Hélas, déjà, les ferments de la division se répandent. Face à cette situation de péril, oui, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. »



Sous la musique de DJ Arafat, Kouadio Konan Bertin, dit « KKB », est apparu vêtu en blanc et violet, les couleurs qu'il a choisies pour battre campagne. Il s’est adressé en priorité aux jeunes et aux femmes. Il y avait dans l’assistance des partisans convaincus, mais beaucoup de gens aussi venus par curiosité. « On ne le connait pas trop, on a envie de savoir ce qu’il propose », a expliqué Rose.



Pas d'appel à la désobéissance civile



L’allocution était plutôt courte, une vingtaine de minutes, mais le candidat a eu le temps de dérouler les grandes lignes de son programme en présentant plusieurs mesures en faveur de la jeunesse et des plus démunis. « On veut un président des jeunes. On veut pas la vieille recette. Trop c'est trop ! », s'exclame Martial, un militant convaincu de KKB.



Il en a profité également pour commenter son exclusion récente du PDCI. Il a dénoncé « la guerre des égos qui n’a que trop duré ». « Les Ivoiriens sont fatigués », a-t-il dit au micro de RFI. Sur l’appel à la désobéissance civile lancé par plusieurs partis d’opposition, il a réaffirmé aussi ne pas cautionner des actions qui pourraient renforcer les divisions et provoquer des violences. « Tout ce qui peut amener la violence et la chienlit, je m'en méfie, c'est pourquoi je veux m'attacher aux choses concrètes : le respect de la Constitution. La date qu'elle nous impose, c'est le 31 octobre, et je suis candidat. »