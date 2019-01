Présidentielle sénégalaise: La C25 et la société civile veulent œuvrer pour renforcer la démocratie

La Coalition des 25 candidats recalés et la société civile se sont rencontrées ce samedi pour discuter du parrainage et de la situation politique au Sénégal. Les deux parties veulent œuvrer pour renforcer la démocratie et une élection transparente au Sénégal. Des leaders de l'opposition dont Malick Gackou, Abdoul Mbaye et Alioune Tine de Amnesty ont pris part à cette rencontre.