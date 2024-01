Présidentielles 2024 : Les candidats exigent du Conseil constitutionnel la régularisation de tous les parrainages « déclarés invalides »

Les candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024, à travers un collectif composé de 28 candidats, ont tenu ce lundi un point de presse pour saisir le Conseil constitutionnel en recours.



« Nous demandons au Conseil constitutionnel, la régularisation de tous les parrainages « déclarés invalides » pour des raisons d'erreurs matérielles, conformément aux dispositions de l'article L.126 alinéa 2 du code électoral et celles de l'arrêté ministériel (ministère de l'intérieur) numéro 032005 du 25 septembre 2023 qui autorise la correction par le mandataire des erreurs matérielles sur toutes les rubriques de la fiche de collecte du parrain autre que la date d'expiration de la carte d'identité biométrique CEDEAO, en cas de non-conformité avec la base de données biométrique à jour avec le fichier électoral » a déclaré Aminata Touré candidat à la présidentielle.



A l’arrivée, ajoute-t-elle, « nous avons tous eu des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C’est une première dans l’histoire du Sénégal en termes de volume. Nous avons demandé le rétablissement de tous les parrains dans notre quota d’électeur ».



Pour Aminata Touré, il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode « inacceptable et intolérable ». « Nous aurons une détermination à la hauteur de l’agression qui nous a été faite (…). Aucune raison nous a été donnée par le Conseil constitutionnel et nous comptons défendre ce droit constitutionnel avec l’ensemble des sénégalais parce que c’est une question qui nous dépasse ».



Par ailleurs, « il résulte des résultats de la vérification des listes de nos candidats respectifs, un nombre important d'électeurs parrains « non identifiés au fichier général des électeurs », alors que ceux-ci sont bien des électeurs détenteurs de leur carte d'électeur mais semble-t-il ne figurent pas dans le fichier à cause de dysfonctionnements imputables à la direction de l'automatisation du fichier », déplore le collectif des 28 candidats spoliés de leur parrainage.



Ils interpellent ainsi les sept (7) membres de faire preuve de sagesse, d’arrêter ce processus qui n’a aucun sens. Car n’y a aucune rationalité qui peut être apportée aux décisions qui ont été prises.