Présumé détournement de 12 millions FCFA : la mairesse de Patte d'Oie parle "mensonge et de manipulation" et défie quiconque d'apporter des preuves

La mairesse de la commune de Patte d’oie accusée par certains de ses conseillers municipaux, d’avoir usé de faux pour décaisser 12 millions F CFA dans le cadre de l’aide destinée à la communauté catholique en direction de la fête de Pâque, est sortie de son mutisme pour démentir ces accusations portées contre sa personne. Elle a lancé un défis a ses détracteurs qu’elle soupçonne de mener une campagne de dénigrement.



« La Patte d'Oie a besoin de rupture, et avec moi, la rupture s'opérera inéluctablement inchAllah. C'est dans cette veine, que dès mon arrivée à la tête de la municipalité, j'ai commandité un état des lieux sur la gestion antérieure ayant signé le document de passation de service sous réserve. Les résultats de cet état des lieux qui seront divulgués bientôt, ont fini d'installer la peur dans le camp d'en face et leurs alliés encagoulés. Ils sont, sans doute, à l'origine de cette campagne de désinformation pour créer un contre-feu. Mais c'est peine perdue. En temps opportun, je m'adresserai à mes mandants qui ont le droit de savoir. L'accusation portée contre ma personne consiste à dire que le conseil a délibéré pour le secours aux populations des fêtes de Pâques un montant de 3 millions et que j’aurais décaissé 12 millions en violation de cette délibération. Pour commencer, je défie ce groupuscule qui n'ont que le mensonge et la manipulation, de sortir un document quelconque retraçant cette décision prise par le conseil municipal », a déclaré Maimouna Diéye.



Poursuivant ses propos, elle a rappelé que « la commune de Patte d'Oie a voté un budget, pour l'année 2022 de plus de 1 012 935 21 F CFA. Pour l'exercice 2022, l'équipe sortante a délibérée au titre de l'aide aux indigents, trente millions (30 millions) que je suis chargée d'exécuter et rendre compte en tant que Maire. A mon arrivée donc, j’ai trouvé un budget déjà voté que je suis en train d’exécuter ».



Dans le cadre de l'exécution du budget, le maire soutient qu’elle a consulté ses collaborateurs et particulièrement la commission sociale sur les montants à allouer tant pour les aides des fêtes de Pâques que de korité, les participations diverses pour l'appui aux imams et délégués de quartiers, pour les conférences religieuses et la célébration de la nuit du laylatul khadri, pour un montant global de 12 millions.



« Au niveau de la perception, nous avons convenu, pour ne pas engendrer une trop lourde charge de travail et ralentir la procédure avec des centaines voire des milliers de regrouper les bénéficiaires en émettant quarante (40) mandats de trois cents milles (300.000) francs CFA tirés dans le lot des demandeurs. D'où la liste diffusée pour asseoir les fausse accusations. Tous les justificatifs sont disponibles pour les corps de contrôle, au besoin. Cette campagne de dénigrement portée par deux pelés et trois tondus, soutenus par des personnes tapis dans l'ombre dont les intérêts sont menacés ne prospérera pas », tonne le maire.



Mieux ajoute elle, « Leur modus opérandi est connu, mettre la pression sur le nouvel édile et démontrer par la même leur capacité de nuisance dans le seul but d'installer un équilibre de la terreur ou un Gentlemen agrément dans lequel chaque entité laisserait faire l'autre… La conséquence de cette situation est une floraison de petites combines pour un partage du gâteau communal. Et aucune entité communale engendrant des ressources n'y échappe. Nous avons entamé notre entreprise de démantèlement de cette mafia communale qui n'a que trop longtemps tenu les populations en otage. (…) Je le dis à qui veut l'entendre, je ne céderai à aucune forme de pression et surtout pas, de la part d'un lobby politique local dont les méthodes sont maintenant connues de tous ».