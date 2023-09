Prévue vendredi, la manifestation du F24 interdite par le préfet de Dakar

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine a interdit le rassemblement projeté le vendredi 08 septembre 2023, de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation, au nom d'une structure dénommée « MOUVEMENT Y EN A MARRE ».



Les motifs ci-après ont été évoqués: risques de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera.