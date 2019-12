Prison de Rebeuss: arrêté pour trafic de faux billets, Bougazelli se retourne vers les "Xassaïdes"

Seydina Fall alias Bougazelli, arrêté dans une affaire de faux billets, a changé de « vie » à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Reubeuss où il séjourne depuis le mois de novembre 2019. Selon "La Tribune" qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, l’ex-député de la mouvance présidentielle a tourné le dos au "choses terrestres" et passe son temps à lire des "Xassaïdes" ( les écrits de Serigne Touba, ndlr).



Il a même boycotté ses promenades aux heures de sortie en cour et refuse de pratiquer le sport, renseignent ses proches qui se sont confiés au journal. Emprisonné à la chambre 42 de la prison centrale de Rebeuss, appelée « Chambre VIP », Bougazelli semble être trop gêné de rejoindre la cour pour faire sa promenade.