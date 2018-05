Prix Marc-Vivien Foé: Khazri, Toko Ekambi, B. Traoré finalistes 2018

Le Tunisien Whabi Khazri (Stade Rennais), le Camerounais Karl Toko Ekambi (SCO Angers) et le Burkinabè Bertrand Traoré (Olympique lyonnais) sont les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2018. Le meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) sera désigné le 14 mai.



Jean Michaël Seri ne se succèdera pas à lui-même. Le meilleur footballeur africain 2017 du Championnat de France (Ligue 1) ne fait pas partie du trio de tête pour l’édition 2018. L’Ivoirien a notamment été devancé (par ordre alphabétique !) par Whabi Khazri (Stade Rennais/Tunisie), Karl Toko Ekambi (SCO Angers/Cameroun) et Bertrand Traoré (Olympique lyonnais/Burkina Faso).



Ces trois attaquants sont donc les finalistes, cette année. Les 68 jurés qui se sont exprimés les ont placés nettement en tête devant les dix autres nommés : Keita Baldé (Sénégal/AS Monaco), Matthieu Dossevi (Togo/FC Metz), Max-Alain Gradel (Côte d’Ivoire/Toulouse), Gaël Kakuta (RD Congo/Amiens), Moussa Konaté (Sénégal/Amiens), Nicolas Pépé (Cote d’Ivoire/LOSC), Julio Tavares (Cap-Vert/Dijon), Hamari Traoré (Mali/Stade Rennais), André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun/Olympique de Marseille) et donc Seri (OGC Nice).



Le nom du lauréat sera dévoilé le 14 mai 2018. Le vainqueur recevra son trophée dans les locaux de France Médias Monde. Le trophée de meilleur joueur africain de l’année est remis depuis 2009 par Radio France Internationale. Le Prix Marc-Vivien Foé est co-organisé depuis 2011 par RFI et France 24.



PRIX MARC-VIVIEN FOE : LE PALMARES



2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)

2010*: Gervinho (Lille/Côte d'Ivoire)

2011: Gervinho (Lille/Côte d'Ivoire)

2012: Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)

2013: Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne/Gabon)

2014: Vincent Enyeama (Lille/Nigeria)

2015: André Ayew (Marseille/Ghana)

2016: Sofiane Boufal (Lille/Maroc)

2017 : Jean Mickaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)

Le trophée ne s'appelait pas encore Prix Marc-Vivien Foé.