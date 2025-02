Prix Zayed 2025: Macky Sall dénonce les "iniquités et injustices" dans la gouvernance mondiale

À la veille de la remise du Prix Zayed sur la fraternité humaine, Macky Sall a participé, ce 3 février 2025 à Abu Dhabi, à un panel consacré à l’équité et à l’inclusion.



Lors de son intervention, l’ancien président du Sénégal a pointé du doigt les inégalités et injustices dans la gouvernance mondiale, qu’il considère comme des obstacles majeurs au développement des pays du Sud.



« J’ai, entre autres, évoqué les iniquités et injustices de la gouvernance politique, économique et financière mondiale qui entravent le progrès des pays en développement », a déclaré Macky Sall.



A noter que trois lauréats ont été désignés pour le Prix Zayed sur la fraternité humaine. Il s’agit de la Première ministre de la Barbade Mia Mottley, le jeune inventeur américain Heman Bekele, et l'ONG World Central Kitchen ont été sélectionnés pour l'édition 2025 du prix Zayed, inspiré par la déclaration commune signée en 2019 par le Pape François et le grand imam Ahmed el-Tayyeb.



Cette année, le prix récompense les efforts pour endiguer les dégâts du dérèglement climatique, l'expérimentation dans le domaine de la prévention du cancer et l'aide humanitaire à la population de Gaza.



Le prix sera remis lors d'une cérémonie à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis le mardi 4 février, à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité humaine, reconnue par les Nations unies.