Procès Abdoul Mbaye-Aminata Diack : l'affaire à nouveau renvoyée au 11 novembre

Le procès qui oppose l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, et son ex-épouse, Aminata Diack, a été encore renvoyé. L’audience a été finalement reportée au 11 novembre prochain pour observation orales, informe "Libération". Dans cette affaire, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) est sommé par son ex-épouse de lui payer 100 millions Fcfa de dommages et intérêts.