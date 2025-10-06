Procès Pape Mahawa Diouf : la partie civile réclame 200 millions de F Cfa en guise de réparation

L’affaire opposant Pape Mahawa Diouf et l’Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (Aser), a été appelée à la barre du tribunal de flagrant délit de Dakar ce lundi 6 septembre 2025. Après un moment de tension lors de la confrontation entre Pape Mahawa Diouf et le conseil technique de l'ASER l'audience s'est poursuivi. Les représentants de l'ASER dont le directeur technique et un conseiller technique, sont revenus, dans leurs plaidoiries, sur les 37 milliards de F Cfa évoqués par Pape Mahawa Diouf. D'après leur version, cette somme a été bel et bien décaissée, mais c'était pour le compte de 47 projets, dont 40 répartis sur plus de 300 villages, concernant la phase pilote pour l'électrification rurale.



Par la suite, la partie civile a demandé 200 millions de FCFA en guise de réparation, comme stipulé dans un article du Code de procédure pénale. « Nous ne demandons pas sa condamnation pénale, mais une réparation de 200 millions de FCFA pour l’ASER », a soutenu l’avocat de l'ASER.



Quant à Pape Mahawa Diouf, assisté par Me Elhadji Youm, Me El Hadji Diouf et Me Amadou Sall, il reconnaît avoir tiré ses arguments des propos de Thierno Alassane Sall sur le dossier ASER et se dit prêt à les retire. « Si mon propos heurte, je peux le retirer. Mon intention n'a jamais été d'accuser le Directeur général ni l'ASER. En tant que porte-parole d'un parti, j'alertais l'opinion », a déclaré Pape Mahawa Diouf.



Prenant la parole, Me El Hadji Diouf a d'abord demandé à savoir qui représentait l'ASER. Naturellement, le conseiller technique et le directeur venus représenter la structure se sont manifestés. Il a alors signalé que c'était une première dans ce tribunal.



L'audience se poursuit...





