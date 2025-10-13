Procès contre Aser : Pape Mahawa Diouf libre!

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu ce lundi 13 octobre, son verdict dans l'affaire Pape Mahawa Diouf, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir). Jugé pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles, M. Diouf a été condamné à un mois de prison avec sursis.



Le juge a également rejeté la demande de constitution de partie civile de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), qui avait réclamé 200 millions de francs CFA en réparation du préjudice subi.



Cette décision fait suite à ses déclarations controversées lors de l’émission Faram Facce diffusée le 17 septembre 2025 sur la Télévision Futurs Médias (TFM), où il avait évoqué un prétendu détournement de 37 milliards de francs CFA au sein de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).



Pour rappel, le procureur avait requis une peine de six mois de prison, dont trois fermes, assortie d’une amende de 300 000 francs CFA, ainsi que la publication du jugement aux frais du prévenu.



Dans son réquisitoire, le procureur de la République avait demandé une peine de six mois de prison, dont trois mois fermes à l'encontre du porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République (APR). Le maître des poursuites avait également demandé le paiement d'une amende de 300 000 F CFA et de la publication du jugement aux frais du prévenu.