Procès contre Sonko: Mame Mbaye Niang va interjeter appel et distribuer les dommages et intérêts aux démunis et victimes des manifestations

"Ce dossier n'a rien de politique. J'ai porté plainte contre Ousmane Sonko pour laver mon honneur et pour montrer au peuple sénégalais qu'il a eu tort. Nous avons gagné. Aujourd'hui, il est établi que Ousmane Sonko n'a pas dit la vérité. La justice l'a condamné pour diffamation. On a prouvé à la face du monde qu'il ne dit pas la vérité", a dit Mame Mbaye Niang face à la presse.

D'après lui, Ousmane Sonko n'a apporté aucune preuve de ses allégations. Il a utilisé l'échelle du mensonge pour accéder au sommet. L'homme a utilisé le mensonge pour liquider ses adversaires mais avec moi tout le monde a su qu'il raconte des histoires et la justice ne l'a pas suivi dans ses manipulations".

Mame Mbaye Niang a interjeté appel. "Ousmane Sonko n'est pas encore tiré d'affaires. Il y aura une suite du procès. Nous allons faire appel. Et pour les dommages et intérêts, nous allons réclamer 29 milliards comme en première instance. Et les ressources qui seront tirés seront versés aux démunis. Elles constitueront aussi à réparer les dégâts qu'il a causé suite aux nombreuses manifestations qu'il a appelé", a fait savoir ministre du Tourisme et des loisirs.



Le ministre du Tourisme et des loisirs, Mame Mbaye Niang et ses avocats ont tenu une conférence de presse ce vendredi 31 mars 2023, au lendemain de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à une peine de 2 mois avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts dans le cadre du procès en diffamation. Non satisfait du verdict rendu en première instance, le plaignant a décidé d'interjeter appel.