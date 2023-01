Procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée: «Le comportement de Dadis Camara me révolte»

Dès le début des auditions, le doyen des avocats dans ce procès a demandé au capitaine Dadis Camara s’il reconnaissait sa culpabilité dans ce massacre d’opposants. Réponse claire de Dadis Camara : « Je ne me vois pas coupable devant cet auguste tribunal. Je me dis que je ne suis pas coupable, et je n’ai aucune responsabilité pénale. »



« Depuis lors, le massacre »

Le bouillant capitaine s’est calmé hier, certainement conseillé par ses proches, il a fait profil bas contrairement aux jours précédents. Me Paul Yomba Kourouma affirme qu’il était bel et bien dans les alentours du stade dans un restaurant pendant toute la durée du massacre : « Dadis était présent à Marocana, et quand il est arrivé il a fait quelque chose d’abominable. Toumba l’a appelé, pour lui dire qu’ils étaient débordés et qu’ils ne maîtrisaient pas la situation. Il a demandé des envois de renforts. Depuis lors, le massacre. »



« J’ai l’impression qu’il n’est pas du tout prêt à donner sa version »

Asmaou Diallo, la présidente de l’association des victimes regrette que Dadis Camara nie l’évidence : « Le comportement de Dadis Camara, ça me révolte parce que j’ai l’impression qu’il n’est pas du tout prêt à donner sa version correctement. Ça met mal à l’aise nos victimes, il a toujours dit qu’il est prêt à venir donner la version devant la justice guinéenne. »



Dadis Camara, plus fatigué que les jours précédents, comparait ce matin pour la onzième fois. Un record d’audience depuis l’ouverture de ce procès en octobre 2022.