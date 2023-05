Procès en appel : Mame Mbaye Niang a quitté le tribunal pour Terrou-Bi

Le ministre Mame Mbaye Niang vient de quitter le Tribunal de Dakar suite au mis en délibéré du procès en appel l'opposant à Ousmane Sonko. Il va rallier l'hôtel Terou-Bi, où il a convié la presse nationale et internationale pour une déclaration.



L'ancien directeur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) d'alors, a interjeté appel suite au premier jugement qui condamne le leader de Pastef à 2 mois de prison avec sursis et de 200 millions de dommages et intérêts. Face au juge ce lundi matin, Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards de F Cfa à Ousmane Sonko.