Procès opposant Me Moussa Diop à Barthélémy Dias: le juge prononce l’extinction de l’action publique

L’affaire opposant le maire de Mermoz / Sacré-Coeur, Barthélémy Dias à l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a été appelée mardi 24 novembre, devant la barre de la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar. Le juge a prononcé l'extinction de l'action publique.



En effet, Me Moussa Diop s'est rétracté de sa constitution de partie civile. Il s’est désisté de son action après avoir servi une citation directe au maire Barthélémy Dias.



Son représentant, Me Bamba Cissé, a soutenu que l’action publique doit être éteinte, estimant que les deux parties ont des ambitions politiques. « Le désistement de la partie civile éteint l’action publique. En matière de diffamation et d’injures, la partie civile a plus de pouvoir que le parquet », a-t-il expliqué.



L’avocat de Barthélémy Dias, Me Ouseynou Fall, plus ferme, a tenu à souligner : « Ce désistement de la partie civile ne signifie pas pour nous une bouffée d’oxygène. Dans cette affaire de diffamation, il faut que l’opinion sache que mon client n’allait pas être jugé car, une plainte contre Moussa Diop pour escroquerie et détournement de deniers publics a été déposée ».



Poursuivant, la robe noire de marteler : « il faut que l’opinion sache que nous ne sommes pas à l’origine de cette poignée de main ».



Après leur plaidoirie, le juge a prononcé l’extinction de l’action publique. A la tombée de la décision, Dias fils et Me Moussa Diop se sont serrés la main.