Programme de campagne : les propositions d’Amadou Ba pour mettre fin à la tragédie migratoire

Dans son programme : « En paix vers la prospérité partagée », Amadou Ba, candidat à l’élection présidentielle, vise trois (3) objectifs stratégiques articulés à des buts majeurs :



1. vers la prospérité partagée, accélérer « la transformation structurelle de l’économie et accélérer la croissance » pour construire une économie compétitive, inclusive, résiliente et créatrice d’emplois décents ;



2. miser sur la richesse humaine, et pour cela : « valoriser le capital humain, assurer la protection sociale et construire le développement durable » en vue de renforcer la résilience des communautés face aux risques de catastrophes ;



3. relever le défi de la paix véritable, « pour une gouvernance et une diplomatie orientée stabilité et sécurité » portée par le leadership d’une administration publique, moderne, transparente et performante.



MIGRATIONS



Dans son programme, Amadou Ba compte mettre fin à la tragédie migratoire. Selon lui, la problématique de la migration constitue un enjeu majeur qui s’est considérablement accru ces dernières années, au regard de la structure de la population Sénégalaise, essentiellement constituée de jeunes (64%).



Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar veut coconstruire avec la jeunesse une « politique orientée vers leur épanouissement personnel et professionnel et leur contribution au développement économique du Sénégal ».



D’ailleurs, il compte élaborer de stratégies cohérentes et inclusives de prise en charge durable des questions et problèmes de migration. « L’accroissement des moyens matériels, financiers et humains des structures chargées de la gestion de la migration ; la formation des acteurs impliqués dans la problématique migratoire ; le renforcement du dispositif de lutte contre la migration irrégulière ; la promotion de la participation active de la Société civile et des instituts académiques et de recherche, dans le processus de gestion de la migration et l’élaboration d’un programme d’accompagnement aux changements de croyances sur la migration ».



L’ancien Premier ministre veut une « gestion de la migration améliorée en offrant plus d'opportunités aux jeunes sur place et une meilleure prise en charge et un terme aux drames humains liés à la migration ».