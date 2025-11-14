Projet de budget 2026 : le ministère de la Microfinance connaît une baisse de 7,5 milliards FCFA

Les crédits de paiement du ministère pour l’exercice 2026 sont arrêtés à sept milliards sept cent vingt-sept millions neuf cent trente-neuf mille six cent treize (7 727 939 613) F CFA, contre quinze milliards deux cent cinquante-cinq millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-sept (15 255 677 737) F CFA en 2025, soit une diminution de 7 527 738 124 F CFA en valeur absolue, correspondant à 49,34 % en valeur relative.



Cette baisse s’explique, d’une part, par la non-dotations du PLASEPRI, arrivée à son terme en tant qu’unité de projet, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de pérennisation financé à partir des ressources revolving.

Elle s’explique, d’autre part, par le fait qu’au titre du PROMISE, une partie des ressources du prêt accordé par la Banque islamique de développement (BID) a été mobilisée, mais que les services d ministère des Finances ont omis de positionner le reliquat du prêt BID, estimé à 3 796 945 397 F CFA, dont le décaissement est prévu en 2026, les principaux obstacles ayant été levés.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques ainsi qu’à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a examiné et adopté, le jeudi 13 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, défendu par le ministre, Alioune Dione.