Projet de budget 2026 : le ministère de la Microfinance connaît une baisse de 7,5 milliards FCFA

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques ainsi qu’à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, a examiné et adopté, le jeudi 13 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, défendu par le ministre, Alioune Dione.
Cette baisse s’explique, d’une part, par la non-dotations du PLASEPRI, arrivée à son terme en tant qu’unité de projet, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de pérennisation financé à partir des ressources revolving.
Les crédits de paiement du ministère pour l’exercice 2026 sont arrêtés à sept milliards sept cent vingt-sept millions neuf cent trente-neuf mille six cent treize (7 727 939 613) F CFA, contre quinze milliards deux cent cinquante-cinq millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-sept (15 255 677 737) F CFA en 2025, soit une diminution de 7 527 738 124 F CFA en valeur absolue, correspondant à 49,34 % en valeur relative.
Elle s’explique, d’autre part, par le fait qu’au titre du PROMISE, une partie des ressources du prêt accordé par la Banque islamique de développement (BID) a été mobilisée, mais que les services d ministère des Finances ont omis de positionner le reliquat du prêt BID, estimé à 3 796 945 397 F CFA, dont le décaissement est prévu en 2026, les principaux obstacles ayant été levés.
