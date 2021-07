Projet de loi portant code électoral : le texte qui va trancher définitivement le cas Karim Wade et Khalifa Sall

Le projet de loi portant code électoral va trancher définitivement le cas de l’inéligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall. Il dispose que les personnes condamnées pour crime, celles condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis pour les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par des agents public d’influence, contrefaçon, et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à 5 ans de prison ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale.



Aussi, les attentes concernant l’organisation des élections par une entité indépendante seront forcément déçues, puisque l’administration centrale, notamment le ministère de l’Intérieur garde ses prérogatives.

De même, le parrainage est maintenu aux différentes élections, sauf au scrutin communal et départemental ou il est seulement imposé aux entités regroupant des candidats indépendants.