Prolongation du contrat de Aliou Cissé : le ministre Matar Ba oppose son veto

Le torchon brûle entre la Fédération Sénégalaise de football et le ministre des Sports. Pour cause Me Augustin Senghor veut prolonger le sélectionneur national des « lions » sous contrat jusqu’en 2019.



Mais le ministre Matar Bâ, a posé son véto. Motif invoqué : Cissé n’a pas encore gagné la CAN 2019.



Record, qui donne l’information, précise que Matar Bâ propose en lieu et place un avenant. Qui dit que le technicien sera maintenu s’il gagne la Can-2019 et qu’il sera viré s’il échoue.



Le journal rapporte que les responsables de la Fédération ne partagent pas la position du ministre des Sports. Qu’ils estiment qu’il faut continuer avec Aliou Cissé pour les trois prochaines années.