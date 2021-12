Pronostics sur les candidats à la mairie de Dakar: vers un duel Diouf Sarr-Dias

Dias et El Wardini auraient eu beaucoup plus de chances si….



Une séparation favorable à Diouf Sarr

Le contrôle de Dakar échappe au Président Macky Sall depuis son accession au pouvoir, en 2012. Cette année, son régime aura peut-être la chance d’avoir le contrôle sur la capitale, puis que le maire révoqué, Khalifa Sall est devenu provisoirement inéligible pour cause de condamnation judiciaire. En plus de l'éparpillement des voix que va causer sa séparation avec l’actuelle candidate Soham El Wardini.Selon le journaliste et analyste politique Momar Diongue, Barthélémy Dias et Soham El Wardini auraient eu beaucoup plus de chances s'il y avait une candidature unique au niveau de Yewwi Askan Wi. Mais malheureusement, il y a eu cette scission avec la candidature de Barthélémy Dias d'un côté et de l'autre côté, la candidature de Soham El Wardini. « Ce qui minore les chances des deux, selon lui. « Si le problème Barthélémy Dias vs Soham Wardini avait été réglé au sein de Yewwi Askan Wi, la coalition aurait eu beaucoup plus de chance de gagner face au candidat du pouvoir ».Maintenant, avec la séparation et l'éparpillement des voix, cela va profiter à Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat du pouvoir, selon Diongue. Mais, cela ne veut pas dire forcément qu'il va gagner. « La situation, telle que ça se présente est à son avantage. Surtout en plus des candidatures de Barthélémy et Soham Wardini, il y a la candidature de Doudou Wade du Pds, alors qu'à l'origine, il était question de créer une coalition dans laquelle se retrouverait le Pds ».Il y a aussi la candidature de quelqu'un qui a été maire, en l'occurrence Pape Diop. Momar Diongue estime qu’il n'est pas une candidature négligeable. « Donc, on se rend compte que vu le scrutin majoritaire, ça favoriserait peut être le candidat du pouvoir. Mais ça ne lui donne pas une garantie de victoire, parce qu'il faudra voir s'il n'y aura pas de vote sanction au sein de la majorité. Peut-être à ce niveau, la candidate de Abdoulaye Diouf Sarr n'agrée pas à tout le monde. Les yeux restent ouverts ».A l’heure actuelle, il n'y a pas candidat qui a plus de chance sur les autres, selon M. Diongue, qui juge difficile de prédire l'issue de cette élection. Pour une raison bien simple, la candidature idéale au sein de Yewwi Askan Wi, aurait été celle de Khalifa Sall. « S'il avait été candidat, il n'y aurait pas photo. Mais malheureusement, il est bloqué par les déboires judiciaires, notamment les articles L31 et L32 de la Constitution qui ne le rende ni éligible ni électeur. Le jeu reste ouvert parce que l'opposition n'a pas la garantie de gagner. Alors que avec Khalifa Sall, c'est sûr qu'elle aurait gagné ».Pour ce qui est de Abdoulaye Diouf Sarr, il a des chances, selon l’analyste. Parce que, dira-t-il, « le candidat du pouvoir a une longueur d'avance sur les autres candidats de l'opposition surtout une élection où c'est à celui qui mobilisera le plus ses militants, les mettant dans les conditions de voter et les mobilisera surtout le jour du scrutin qui gagnera. Et pour tout cela, il faudrait des moyens financiers conséquents et ces moyens sont du côté du pouvoir. Et ça se dessine d'ailleurs vu l'allure que prend la campagne de Diouf Sarr ».