Propos belliqueux contre la presse : Birahim Seck remonte les bretelles à Ousmane Sonko

M.le PM @SonkoOfficiel, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. Elle ne doit pas être, ni se sentir menacée. Vous n'êtes plus dans l'opposition mais dans la position d´apporter des réponses rassurantes et démocratiques.

Le Premier ministre Ousmane Sonko est interpellé pour son rôle crucial dans le renforcement et la consolidation de la presse. Il est impératif que les médias ne se sentent pas menacés et qu'ils puissent exercer leur fonction en toute sécurité. Désormais au pouvoir, Sonko doit abandonner la posture d’opposant pour se concentrer sur la fourniture de solutions durables et rassurantes, en accord avec les principes démocratiques."M. le PM Ousmane Sonko, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. Elle ne doit pas être, ni se sentir menacée. Vous n'êtes plus dans l'opposition mais dans la position d´apporter des réponses rassurantes et démocratiques", a écrit Biram Seck sur son compte X.