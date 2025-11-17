Propos jugés offensants : le MONAPH exige des excuses de Diéguy Diop et brandit des poursuites

Pour le MONAPH, en choisissant de se “réfugier derrière des justifications hasardeuses, teintées de politique politicienne, plutôt que d'assumer la gravité de ses propos”, Mme Diéguy Diop démontre une “légèreté coupable et un mépris manifeste envers une frange vulnérable mais digne de notre nation”.

Selon le mouvement, la responsable politique de l'APR prétend avoir usé d'une “simple expression wolof, alors que chacun sait que notre langue recèle des formulations stigmatisantes, rétrogrades et dévalorisantes qu'aucun responsable politique sérieux ne saurait utiliser dans un espace public”.

Le MONAPH lui rappelle que la dignité humaine ne souffre d'aucune relativisation et invoque la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Sénégal, impose à tout acteur public ou politique de promouvoir une image positive, respectueuse et digne des personnes vivant avec un handicap et non de les réduire à des caricatures injurieuses.

S'il reconnaît à Mme Diéguy Diop la liberté d'avoir pour référence Macky Sall, le mouvement estime que cette “liberté ne lui confère aucun droit de porter atteinte à la dignité des personnes handicapées”.

Le MONAPH interpelle solennellement toutes les associations, fédérations et organisations se réclamant de la défense des personnes handicapées à se mobiliser, jugeant que le “silence serait une complicité lourde de sens”.

Le mouvement accorde un ultimatum de 48 heures à Mme Diéguy Diop pour présenter des “excuses publiques franches et sans ambiguïté”. À défaut, le MONAPH annonce qu’il engagera des poursuites pour :

“discrimination, stigmatisation et atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes handicapées, conformément à la législation en vigueur.”

Le mouvement affirme mener un “combat de principe, moral et citoyen” et promet de ne jamais transiger sur le “respect et la dignité des personnes handicapées, quel que soit son statut ou son ancrage politique porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux personnes handicapées de ce pays”.

