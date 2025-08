Propos tenus contre Serigne Mboup : « le Préfet a franchi un seuil grave » selon Seydina Mouhamadou Malal DIALLO

Les propos et agissements du Préfet de Kaolack (centre) à l’endroit du maire de la ville, survenus ce 3 Août 2025 lors de la Journée nationale de l’arbre, a suscité une vague d’ignition. Selon Seydina Mouhamadou Malal Diallo, secrétaire général de "Noo Lank", ces propos sont « inacceptables et contraires aux principes républicains ainsi qu’aux règles juridiques qui régissent les rapports entre l’État et les collectivités territoriales ».



« En s’adressant au maire par l’expression « dégager » et en ordonnant au commandant des forces de sécurité « dégagez-moi ce gars-là », le Préfet a franchi un seuil grave, portant atteinte à la dignité d’une autorité élue au suffrage universel direct au même titre que le président de la République », a-t-il indiqué sur une note.



Il a également rappelé que le « Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles 118 et suivants, consacre le dédoublement fonctionnel du Maire qui agit à la fois comme organe exécutif de la commune et comme agent de l’État ».



Lorsqu’il agit au nom de la collectivité, indique M. Diallo, « il dispose d’une autonomie administrative et financière garantie par la Constitution (article 102) et par la loi, sans aucun lien de subordination hiérarchique avec le Préfet, lequel exerce uniquement un contrôle de légalité ». Ces dispositions selon, toujours la note « attribuent au Maire la police municipale (sécurité, tranquillité, salubrité et sûreté publique) et précisent que le représentant de l’État ne peut se substituer à lui dans l’exercice de ces compétences qu’après une mise en demeure restée sans effet ».



Le secrétaire général de "Noo lank" a également exprimé sa solidarité au maire de Kaolack, Serigne Mboup dans la défense de ses prérogatives légales et de la souveraineté de la collectivité qu’il administre. « La décentralisation, choix constitutionnel visant à rapprocher la décision publique des citoyens, ne peut prospérer que dans un climat de respect mutuel, loin de toute dérive autoritaire et attentatoire à la dignité des institutions », a-t-il noté.