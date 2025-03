Protestations des habitants de Keur Ndiaye Lô contre des terrassements : la DGPU réagit et parle d’occupation illégale

Après les protestations des habitants de Keur Ndiaye Lô contre les terrassements menés sur leurs champs et parcelles maraîchères, la Délégation générale au pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a apporté des précisions dans un communiqué.



Revenant sur l’incident de mardi, la DGPU impute les tensions à des personnes affiliées au maire de Sangalkam.



Elle a également souligné que c’est le décret n° 2014-968 du 19 août 2014 qui avait prescrit l'immatriculation au nom de l'Etat, d'un terrain dépendant du domaine national, situé à Diamniadio, dans le département de Rufisque, formant le Pôle de Développement Urbain de Diamniadio, d'une superficie d'environ 1. 644 hectares et prononce sa désaffectation.



Par conséquent, poursuit le document, l’immatriculation du Pôle a, en droit, fait basculer tout l’espace concerné dans le domaine privé de l’État et annulé tous les droits existants depuis 2014. « Le préfet de Rufisque en relation avec la Commission départementale de recensement des impenses avait évalué et payé les impenses aux ayants droits entre 2015 et 2017 », peut-on lire dans le communiqué.



« N’empêche certains individus mal intentionnés continuent d’occuper les terrains de la DGPU de manière illégale avec des lotissements irréguliers et menacent régulièrement les promoteurs titulaires de titres d’Etat réguliers qui veulent prendre possession de leurs terrains. Ce qui constitue une entrave au démarrage de beaucoup de projets publics », précise-t-on.



Depuis son arrivée, le Délégué général Bara Diouf a initié plusieurs dialogues avec la mairie et les populations pour trouver une solution à l’occupation illégale des terrains, fait savoir la DGPU.