Psg: Neymar a refusé de s'entraîner

C’est la polémique du jour. On apprend que le Brésilien a refusé de participer à une séance d’entraînement, il y a deux semaines. Le divorce entre Neymar et Thomas Tuchel semble consommé.

Pour ceux qui se félicitaient du retour en grâce de Neymar après ses vélléités de départ de l’été dernier, cette information est une bien mauvaise nouvelle. Le Brésilien a décidé de poursuive ses caprices de stars. Selon nos confrères de L’Équipe, il aurait décidé de ne pas prendre part à une séance collective, au lendemain de la qualification du PSG en Coupe de France, à Dijon (1-6), il y a deux semaines. Neymar voulait signifier par ce geste à son entraîneur son mécontentement de ne pas être aligné.



On comprend que les déclarations du joueur au sortir de la défaite à Dortmund (2-1) en huitièmes de finale de la Ligue des champions, venaient de loin. “On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c’est moi qui souffre à la fin. J’aurais été meilleur ce soir si j’avais rejoué avant” avait déclaré le Brésilien.