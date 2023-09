Putsch au Gabon: plainte en France contre la détention "arbitraire" de l'épouse du président, Sylvia Bongo

Depuis la prise du pouvoir des militaires au Gabon, mercredi dernier, le président déchu Ali Bongo et sa femme Sylvia Bongo sont détenus, séparément. Deux de leurs fils sont également privés de liberté.



Les avocats de Sylvia Bongo, épouse franco-gabonaise du président Ali Bongo Ondimba placé en résidence surveillée par des militaires qui l'ont destitué à l'issue d'un coup d'État ce mercredi, ont déposé plainte en France vendredi pour détention arbitraire, ont annoncé à l'AFP Me François Zimeray et Jessica Finelle.



"Mme Valentin épouse Bongo est privée de sa liberté depuis le putsch du 30 août 2023, tout comme son fils cadet Jalil", tandis qu'un autre fils, Nourredin Bongo Valentin, "est incarcéré dans un lieu tenu secret", s'inquiètent les deux avocats dans un communiqué. Jusqu'alors, les militaires n'avaient rien dit du sort de Sylvia Bongo, mariée à Ali depuis 1989 et avec qui elle a eu quatre enfants.