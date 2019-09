Putsch manqué de 2015 au Burkina: Diendéré et Bassolé fixés ce lundi

Plus de 84 personnes sont poursuivis pour avoir tenté de renverser le 16 septembre 2015 le gouvernement de transition.



Le parquet a requis la prison à vie contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé présentés comme les cerveaux présumés du putsch.



Les plaidoiries ont duré deux mois et demi dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au tribunal militaire de Ouagadougou.



En attendant le verdict de ce lundi, parties civiles et défense espèrent chacune que le tribunal la suivra dans sa plaidoirie.