Qu'est-ce qui explique cette colère noire de Sadio Mané ?

Souvent loué pour son humilité et son comportement irréprochable, Sadio Mané n’en reste pas moins un être humain. Auteur d’un but ce samedi face à Burnley (3-0) en Premier League, l’international sénégalais a ensuite été oublié par son compère Mohamed Salah sur une énorme occasion à la 83e minute et Jürgen Klopp l’a remplacé quelques instants plus tard.



Dans une vidéo, on voit l'attaquant sénégalais exprimer sa colère depuis le banc avant d’être calmé par ses coéquipiers. L’ailier semblait aussi reprocher à Klopp de le sortir trop systématiquement. Même si le trio offensif des Reds se distingue par sa complicité et sa bonne humeur, il semble qu’une mise au point entre les attaquants de Liverpool s’impose.