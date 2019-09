Sans être toujours clinquante dans son expression collective, l'Angleterre a fait le métier contre une modeste formation de Bulgarie, ce samedi, pour le compte des qualifications pour l'Euro 2020. Kane et ses coéquipiers ont dompté la Bulgarie (4-0) pour le compte des qualifications pour l'Euro 2020. Il a signé un triplé, plus un but de Sterling.