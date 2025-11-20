Réseau social
Qualifs Mondial 2026 : la RD Congo connaît ses adversaires potentiels pour la finale du barrage



Qualifs Mondial 2026 : la RD Congo connaît ses adversaires potentiels pour la finale du barrage
Le tirage au sort du Tournoi de barrage s’est déroulé ce jeudi à Zurich. Six équipes connaissent désormais leurs dernières épreuves pour valider leur ticket pour la Coupe du monde 2026.
 
Pour la RD Congo, qui bénéficie d’un statut de tête de série, il faudra affronter le vainqueur du match entre la Nouvelle Calédonie et la Jamaïque. Un tirage plutôt clément. L’Irak, autre tête de série, jouera le vainqueur de Bolivie-Suriname. Ce Tournoi de barrage se disputera au Mexique, à Guadalajara et Monterrey du 23 au 31 mars 2026.
 

Le programme du Tournoi de barrage

Demi-finale 1 : Nouvelle-Calédonie vs Jamaïque
Finale 1 : vainqueur demi-finale 1 vs RD Congo
 
Demi-finale 2 : Bolivie vs Suriname
Finale 2 : vainqueur demi-finale 2 vs Irak
Moussa Ndongo

Jeudi 20 Novembre 2025 - 17:25


