Quarts de finale LDC: chocs Man City-Bayern et Real-Chelsea

On connaît les affiches des Quarts de finale de la Ligue des champions 2022-2023. Le Real Madrid, champion d'Europe en titre a tiré une des équipes du Big Four anglais, Chelsea. Les Madrilènes avaient éliminé les Blues au même stade de la compétition la saison dernière.



Les champions d'Angleterre en titre, Manchester City, ont également tiré un gros morceau: le Bayern Munich de Sadio Mané, qui a éliminé le Paris Saint-Germain en 8es de finale.



Les deux autres affiches des quarts de finale renseignent au moins sur une chose, c'est qu'il y aura une équipe italienne en demi-finale de Ligue des champions cette saison. L'Inter Milan va croiser le Benfica. Et le champion en titre de la Série A fera face à l'actuel leader, Naples.



Pour les demi-finales, le vainqueur de Real-Chelsea croisera le vainqueur de Manchester City-Bayern Munich. Alors que l'équipe qui va triompher entre Naples et Milan va faire face à celle qui gagnera entre l'Inter et Benfica.



Les quarts de finale aller vont se dérouler les 11 et 12 avril et les matchs retour les 18 et 19 avril.