Quatorzaine au retour du Magal: Zahra Iyane Thiam recule et annule sa lettre-circulaire polémique

Zahra Iyane Thiam revient sur ses mesures annoncées contre les pèlerins mourides de son ministère. Il a reporté la lettre circulaire qui exigeait une mise en quatorzaine de tous les agents de son service qui se rendraient au Magal de Touba mardi prochain.



« Par lettre-circulaire n°0031/MMFESS/SG du 29 septembre 2020, le Ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire avait indiqué que les agents pouvaient formuler des demandes d'autorisation d'absence pour les besoins du Magal de Touba. Seulement, afin de consolider les efforts jusque-là fournis dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Ministère avait précisé que tout bénéficiaire d'autorisation d'absence devait également formuler une demande de congé de quatorze (14) jours. Toutefois, au regard de l'émotion suscitée et de l'interprétation qui en a découlé, la circulaire citée supra est rapportée », peut-on lire sur un communiqué de la cellule de Communication du département dirigé la dame.



Lequel communiqué indique que « le Ministère invite cependant les pèlerins au respect des mesures barrières édictées et préconisées, respectivement par les autorités sanitaires et religieuses ».