Quatre Russes inculpés aux États-Unis pour des cyberattaques dans le secteur de l'énergie

Les États-Unis ont révélé ce jeudi avoir inculpé quatre pirates informatiques russes, liés au gouvernement de leur pays, pour des attaques commises entre 2012 et 2018 contre des centaines d'entités du secteur de l'énergie dans le monde. «Les hackeurs liés à l'État russe représentent une menace grave et constante sur les infrastructures essentielles des Etats-Unis et du reste du monde», a commenté la ministre adjointe de la Justice, Lisa Monaco, citée dans un communiqué.