Capture de Nicolás Maduro : le PIT condamne une grave atteinte à la souveraineté et interpelle la communauté internationale

NON À L’AGRESSION YANKEE CONTRE LE VENEZUELA !



Le gouvernement des États-Unis vient d’adresser son « message de nouvel an » par le biais d’une agression barbare, que rien ne justifie, contre la République bolivarienne du Venezuela. Il passe ainsi des menaces aux actes !



Le Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal condamne avec la plus grande fermeté cet acte de régression civilisationnelle, qui révèle une fois de plus le caractère belliqueux, à courte vue et irréfléchi de l’administration TRUMP dans le traitement des affaires internationales. L’emballement de la machine guerrière états-unienne n’a d’égal que son appétit insatiable pour les ressources naturelles de pays qui lui sont totalement étrangers. Si l’on n’y prend garde, cette forfaiture américaine risque de faire tache d’huile et d’embraser le monde. Que ce soit en Europe avec la guerre en Ukraine, au Proche et au Moyen-Orient (où l’Iran s’y prépare), ou encore ici même en Afrique avec des bombardements au Nigeria, les faits parlent d’eux-mêmes quant à la voracité du capital américain, prêt à tout pour faire main basse sur le pétrole et le gaz dont le monde regorge.



La République bolivarienne du Venezuela paie aujourd’hui au prix fort son ardent désir d’indépendance, conquis depuis plus de deux siècles, et son attachement indéfectible à la souveraineté de son peuple sur ses propres richesses pétrolières et naturelles. Dans le même temps, le capital américain profite largement, de manière égoïste, des ressources de son propre pays, sans qu’aucun État au monde ne s’en offusque. Alors, de quoi se mêle TRUMP ?



Depuis son avènement à la tête des États-Unis, le président TRUMP ne rate aucune occasion d’affirmer ses penchants pour la haine à l’encontre de ses adversaires. Une telle attitude belliciste n’honore nullement un pays qui se proclame champion de la démocratie et des libertés. La stratégie consistant à allumer des foyers de tension partout dans le monde s’apparente à une parodie de reconquêtes coloniales qui, pourtant, ont toujours échoué face aux peuples. De Saigon à l’Irak, en passant par l’Afghanistan, l’impérialisme américain n’a récolté que défaites et désolation. Malgré cela, les leçons de la guerre froide demeurent lettre morte pour une administration qui persiste dans la politique de l’autruche.



Le Parti de l’Indépendance et du Travail appelle Monsieur TRUMP à se ressaisir et à retirer son dispositif guerrier des eaux internationales de l’Amérique latine, avant que la situation ne devienne irréversible.



Nous en appelons à la communauté internationale afin qu’elle prenne ses responsabilités face aux violations répétées, devenues inacceptables, du droit international par l’administration TRUMP, pour rétablir la légalité internationale et garantir la paix et la sécurité pour tous. Car ce qui se joue aujourd’hui au Venezuela n’est qu’une répétition générale d’un scénario abject de colonisation à grande échelle du monde.



Notre parti exprime sa totale solidarité avec le peuple vénézuélien agressé, ainsi qu’avec son gouvernement bolivarien dirigé par le président Maduro. Il lance un appel pressant à toutes les forces éprises de paix dans le monde afin de se mobiliser pour mettre un terme à cette cynique spirale guerrière que nous impose l’administration Trump.



La paix n’a pas de prix. La paix ne peut exister que dans la coexistence pacifique entre les peuples et dans le respect mutuel.



Vive la République bolivarienne du Venezuela !

Vive la solidarité internationaliste !



Dakar, le 3 janvier 2026

Le Secrétariat du Comité Central



PIT SÉNÉGAL