Quatre humanitaires nigérians tués par Boko Haram dans le nord-est du pays

Quatre travailleurs humanitaires nigérians, dont au moins trois employés des Nations unies, ont été tués dans une attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans la ville de Rann, dans le nord-est du Nigeria.

Samantha Newport, porte-parole de l'ONU basée à Abuja, a précisé à l'AFP que l'attaque s'est produite jeudi 1er mars au soir, dans cette ville reculée où "quatre travailleurs humanitaires ont été tués, un travailleur humanitaire a été blessé et une employée est portée disparue. On craint qu'elle ait été enlevée".



Parmi les victimes figurent notamment deux employés de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui s'occupaient de la gestion d'un camp de déplacés, et un médecin travaillant comme consultant pour l'Unicef, a ajouté Samantha Newport.



Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat sur le quatrième mort, mais la personne blessée et celle portée disparue sont toutes deux des femmes.